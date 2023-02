Non c'è simpatia tra francesi e italiani, questo è noto. Ma i tifosi del Nantes, durante il ritorno dei playoff di Europa League, si sono resi protagonisti di un gesto d'odio contro la Juventus. La curva dei gialloverdi ha infatti esposto tre giganteschi striscioni con la scritta: "Club de la triche, de la magouille et de la répression. Depuis 27 ans, toujours le même leitmotiv…", ovvero: "Club di imbrogli, trucchi e repressione … 27 anni, sempre lo stesso leitmotiv".



IL RIFERIMENTO - I 27 anni si riferiscono all'ultima sfida tra Nantes e Juventus, andata in scena nella semifinale di Champions League del 1996: anche in quell'occasione furono i bianconeri ad imporsi. Un sentimento di antipatia che non è mai tramontato.