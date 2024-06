Napoli, arriva Conte! I dettagli del contratto da top, Osimhen, Kvara, Lukaku e gli obiettivi di mercato

Getty Images

Oramai si attende solo l'ufficialità, maSciolte le ultime riserve e definiti gli ultimi dettagli, sarà lui il successore di Calzona per la panchina azzurra. Il tecnico pugliese è atteso in città e le prossime ore saranno decisive per il classicoDopodiché sarà il momento della presentazione, chiaramente in grande stile. Con la data e soprattutto la location ancora da decidere. Ma ci siamo, che abbia inizio l'era Conte al Napoli.

- Antonio Conte si legherà al Napoli per i prossimi tre anni con unDiventerà quindi l'allenatore più pagato della storia azzurra, superando anche Ancelotti., nessuna "via d'uscita anticipata", la volontà è quella di dare vita a un progetto importante per tornare in alto dopo quest'annata tanto deludente. Scelti anche i membri del suo staff: ci sarà il suo vice, Cristian, il fratello Gianlucache sarà match analyst, Costantinoda preparatore atletico, Elviscollaboratore e Lele, con un ruolo ancora da definire.

- Arriverà il tempo di parlare in maniera più intensa del Napoli da (ri)costruire, per quella che è la rosa e le operazioni da fare nel prossimo mercato. Conte ha già iniziato a individuare alcuni. Ci sono i variil cui futuro è più incerto che mai (dopo le vicende dell'ultimo periodo). Poi sarà mercato in entrata, che verrà fatto in base alle. Soprattutto quella di, da cui si incasserebbero 130 milioni di euro. Cifre importanti che consentiranno di fare investimenti in più ruoli.

- Ecco alcuni profili che sono stati già individuati. Partendo dalla difesa, con Alessandro. Il Napoli ha bisogno di un giocatore che possa avere un impatto serio nel reparto arretrato (quest'anno il vero punto debole) e si lavora per portare in azzurro proprio Buongiorno. Altre piste da seguire sono a centrocampo, visto l'addio di Zielinski e il bisogno di rinforzi. Nella lista del nuovo ds Manna ci sono finitidel Nizza edel Valencia. Poi il nodo più importante da sciogliere, il successore di Osimhen. Stuzzicherebbe l'idea di ritrovare Romelusotto la guida Conte, ma ad oggi l'operazione è difficile (specialmente per i costi, tra cui l'ingaggio). C'è Viktor, anche se lo Sporting Lisbona spara alto. Più fattibili Artemdel Girona e Jonathandel Lille. Inevitabile che il Napoli si muoverà nella sua campagna acquisti e quando Conte sarà presentato ufficialmente allora si potrà avere la prima vera accelerata. Questione di giorni.