Napoli, 15 milioni per Luis Alberto! E spunta uno scambio con la Lazio

Il primo passo è stato fatto, ovvero l'arrivo del nuovo direttore sportivo. Giovanni Manna, seppur non sia stato ancora ufficializzato dagli azzurri, è già operativo al Konami Training Center di Castel Volturno da un paio di giorni. Ora c'è da sistemare anche il discorso allenatore, che presto dovrebbe essere svelato da De Laurentiis. Dopodiché sarà mercato e cambierà qualcosa, soprattutto per andare a colmare qualche vuoto che sarà lasciato dalle partenze.

- Come ad esempio l'uscita di Zielinski. Il Napoli è alla ricerca di un giocatore di qualità, capace di legare centrocampo e attacco. Ecco che viene fuori il nome di, che il presidente della Lazio, Claudio Lotito, oggi. È pronto a dire addio al club biancoceleste, ma c'è un'altra strada oltre il pagamento del cartellino, che è quella dello: alla Lazio piace, anche lui con le valigie in mano come Luis Alberto e si potrebbe lavorare per trovare una soluzione affinché lo spagnolo vada in direzione Napoli e l'argentino alla corte di Tudor.: le parti ci pensano seriamente, potrebbe convenire a tutti. Lo riporta oggi la