Ieri 26 ultras del Napoli sono stati portati in questura a Varese. Dove nel primo pomeriggio sono stati intercettati e bloccati da alcune pattuglie della polizia di Stato mentre stavano raggiungendo il centro della città insieme ad altre decine di tifosi partenopei. Si sospetta che il viaggio fosse una sorta di vendetta dopo l'aggressione ad alcuni fan del Napoli scesi in piazza lo scorso giovedì 4 maggio per festeggiare il terzo scudetto.