Il Monza prende Andrea Petagna dal Napoli, che a sua volta tratta l'argentino Giovanni Simeone dell'Hellas Verona, lo spagnolo Gerard Deulofeu dell'Udinese e per gennaio il norvegese Solbakken del Bodo/Glimt.

In uscita il centrocampista Gaetano può tornare alla Cremonese, che in attacco sogna Piatek (rientrato all'Hertha Berlino dopo il prestito alla Fiorentina, dove piace Kouamé) o Lasagna del Verona in alternativa a Lammers e Cambiaghi (Atalanta). A Cremona dopo Charles Pickel a centrocampo è in arrivo anche l'argentino Santiago Ascacibar (Hertha Berlino).



Intanto il club brianzolo del presidente Berlusconi cerca altri rinforzi a centrocampo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, proseguono i colloqui con gli agenti di Warren Bondo. Il mediano del 2003 ex Nancy resta un obiettivo sensibile e potrebbe essere trovata la soluzione già in queste ore. Sullo sfondo resta anche aperta la pista che porta a Villar della Roma. Con i giallorossi si sta parlando di cifre: dai 9/10 milioni chiesti dalla Roma si sta cercando di scendere verso i 6/7. Infine non va scordato il nome di Antonio Candreva. Con l’ingresso di Birindelli e la presenza di Molina, Pedro Pereira e Donati, al momento il giocatore della Sampdoria resta in stand-by. Ma un abbozzo di accordo con la Samp potrebbe essere rispolverato al momento opportuno.