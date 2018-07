Il Napoli di Carlo Ancelotti è sceso in campo allo stadio Briamasco di Trento contro il Carpi: 5-1 il risultato finale per gli azzurri, al termine di una partita mai in discussione e con un Napoli che sembra a buon punto della preparazione, vittorioso grazie alle reti di Allan, Inglese, Callejon, Vinicius e Verdi.