Manchester United e Tottenham sono pronte a pagare la clausola rescissoria da 50 milioni di euro presente nel contratto di Kim Min Jae. Il difensore del Napoli, secondo la stampa inglese non rinnoverà il suo contratto eliminando o alzando quella clausola proprio perché i club inglesi si sono già affacciati alla sua finestra per portarlo la prossima stagione in Premier League.