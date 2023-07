Il Napoli tiene gli occhi aperti sugli sviluppi del mercato degli attaccanti. Perché potrebbe improvvisamente arrivare la famosa offerta irrinunciabile per Victor Osimhen e De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato. Un nome caldo per sostituire il centravanti nigeriano è Jonathan David, centravanti classe 2000 in forza al Lille. Come racconta oggi la Gazzetta dello Sport, ci vogliono 60 milioni per portarlo via dalla Francia. Solo sondaggi con l'entourage del calciatore a cui piacerebbe vestire la maglia del Napoli e giocare la Champions il prossimo anno.