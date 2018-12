Hysaj-Chelsea, si negozierà col Napoli già a gennaio. A rivelato è il Corriere del Mezzogiorno: "La trattativa per il rinnovo è ferma perché il Chelsea è tornato in pressing. I Blues a giugno potrebbero incorrere nel blocco del mercato per presunte violazioni ai regolamenti sui trasferimenti di giocatori minorenni e hanno avviato una trattativa col Napoli per acquistare Hysaj a gennaio lasciandolo in prestito al Napoli fino a fine stagione, nei programmi del Chelsea c’è l’idea di cedere Zappacosta nel corso della prossima estate. Ci sono passi in avanti, invece, per il rinnovo di Zielinski".