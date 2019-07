Secondo La Repubblica, ci sono novità sul futuro di Hysaj al Napoli: "Si parla ancora di Roma e Tottenham, ma intanto sta emergendo uno scenario clamoroso. Hysaj potrebbe restare ancora una stagione al Napoli senza rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. Hysaj sarebbe il quinto esterno, capace di giocare sia a destra che a sinistra. È stato lo stesso giocatore a confermare l’intenzione di vestire ancora la maglia azzurra per poi mettere in difficoltà Ancelotti nel corso della stagione. Senza un’offerta clamorosa, è lo scenario più probabile".