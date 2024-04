Napoli, a un passo il record del peggior punteggio dopo lo scudetto: battuti il Toro post-Superga e il Milan di Pioli

Redazione CM

5 minuti fa



A un passo dal record del peggior punteggio in seguito allo scudetto conquistato dopo 33 anni: il Napoli col tricolore sul petto, passato da Garcia a Mazzarri e infine a Calzona, non è mai riuscito ad invertire la rotta, come evidenziato anche dalla media punti raccolta singolarmente dal tris di allenatori in campionato, ovvero 1.75 per il francese, 1.25 per l'ex, 1.63 per il ct della Slovacchia.



IL TORO DEL POST SUPERGA E IL MILAN DI PIOLI - in scia al peggior risultato di sempre in termini di punti raccolti da un campione in carica nella stagione post-scudetto in un torneo a 20 squadre. come riportato da Transfermarkt.it: con i 49 punti conquistati in 32 giornate, frutto di 13 vittorie, 10 pari e 9 sconfitte, i partenopei hanno raggiunto il secondo risultato peggiore per una scudettata nel campionato affrontato con il tricolore sul petto. Meno degli Azzurri solo il Torino nel 1949/50 con 48 punti ma profondamente scosso dalla tragedia di Superga avvenuta a poche giornate dalla fine della stagione precedente, mentre negli ultimi tempi il primato è del Milan di Stefano Pioli 2022/23, alla soglia dei 70 punti (57 alla 32ª).