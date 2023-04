Bruttissimo episodio a Napoli nel pomeriggio. I festeggiamenti per l'aritmetica vittoria dello scudetto sono rimandati dopo l'1-1 della squadra di Spalletti contro la Salernitana. A far notizia è ciò che è accaduto prima dell'ingresso al Maradona, proprio nei pressi dello stadio, con un napoletano che è stato accoltellato.



L'ACCADUTO - Un uomo di 38 anni è stato ferito all'addome con un coltello. Era in compagnia di coetanei avvicinandosi ai festeggiamenti per lo scudetto. La causa scatenante sembrerebbe essere una lite riguardo la viabilità con l'aggressore che voleva passare con insistenza mentre l'uomo ferito avrebbe rallentato ostacolandolo. È stato trasportato in ospedale ma senza gravi conseguenze.