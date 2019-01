Il Mattino si concentra sulla trattativa con l'Empoli per il centrocampista Ismael Bennacer: "Giuntoli ha sondato la disponibilità del centrocampista dell'Empoli, Bennacer, classe '97. Serve l'ok dell'Arsenal per l'eventuale trasferimento ma non dovrebbe essere complicato. Tutto nasce dal fatto che il Napoli ha fiutato l'interessamento dei toscani per Lorenzo Tonelli, ora alla Samp. A quel punto il Napoli si sarebbe mosso per avanzare la richiesta per Bennacer"