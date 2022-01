Il ruolo più discusso in casa Napoli negli ultimi anni è quello di terzino sinistro. In questa sessione invernale il ds Giuntoli si sta muovendo in questo senso cercando l'occasione. Nel caso comunque si arriverà alla prossima estate dove occorrerà muoversi, vista la scadenza del contratto di Ghoulam.



Come racconta Tuttosport, il club azzurro ha già un accordo con Reinildo Mandava. L'arrivo non può essere anticipato già a gennaio perché è extracomunitario e il Napoli ha già riempito lo slot libero con l'ingresso di Tuanzebe.