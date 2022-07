Prima amichevole nel secondo ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri affronteranno oggi alle 20:30 l'Adana Demirspor, squadra turca in cui milita Balotelli, l'ex Napoli Inler ed è allenata da Montella. Spalletti mischia un po' le carte e dà spazio dal primo minuto a Ostigard, in coppia con Rrahmani. Sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui. Centrocampo inedito con Demme e Gaetano, oltre ad Anguissa. Tridente offensivo composto da Politano ed Elmas sulle fasce e Osimhen prima punta. In panchina, dunque, Juan Jesus, Fabián Ruiz, Zielinski (al centro delle voci di mercato), il neoacquisto Kvaratskhelia e Lozano.



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Demme, Gaetano; Politano, Osimhen, Elmas. All. Spalletti.



Adana Demirspor (4-3-3): Ozbir; Svensson, Akaydin, Talha Sanuc, Rodriguez; Ndiaye, Inler; Belhanda, Akintola, Assombalonga; Onyekuru. All. Montella.