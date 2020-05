In una delle consuete dirette Instagram tra Bobo Vieri e Lele Adani, l'ex difensore ha ricordato il Napoli del 1990, quello che vinse il secondo Scudetto della sua storia.



Ma nel ricordarlo l'ha raccontato in una maniera molto particolare. Ha nominato i giocatori titolari di quella squadra, arrivando al reparto offensivo. E qui lo stesso Adani ha preso uno spazzolino, ha iniziato a lavarsi i denti, ha sciacquato più volte la bocca e poi: "Tra le linee, con il numero 10, DIEGO ARMANDO MARADONA".



Bellissimo anche il ricordo di Vieri: "Vedere quello stadio là mi fa venire la pelle d'oca. Oggi guardavo il video, ma la gente che c'era, la bolgia. Incredibile, non esistono queste cose qui. Succedono una volta nella vita".



IL VIDEO: