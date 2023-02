Il Napoli è in fuga solitaria in vetta alla Serie A e, scaramanzie partenopee a parte, si appresta a vincere il suo terzo scudetto nella storia. Gli stessi tifosi azzurri iniziano crederci sul serio tanto che spopolano le richieste di tatuaggio con il tricolore. “Da giorni non faccio altro. A loro è bastato che pubblicassi sui social la foto del tricolore con il numero 3 che mi sono inciso sulla gamba per far partire le richieste”, racconta all’Ansa Salvatore Russo, tatuatore di via Toledo.