Da quanto appreso da calciomercato.com, diversi sono stati gli argomenti toccati nel pranzo di ieri all'Hotel Vesuvio tra Aurelio De Laurentiis e Dries Mertens. L'incontro è stato chiesto dal belga ed ottenuto non solo per parlare del prolungamento del suo contratto, in scadenza 2020, con la maglia del Napoli. Mertens ha sottolineato in prima battuta al patron come sussista ancora la questione multe, con la possibilità per De Laurentiis di adire ancora la giustizia civile attraverso una sanzione per lesione dell'immagine del Napoli, aspetto reso possibile anche dalla struttura stessa dei contratti dei calciatori. Su questo punto, però, De Laurentiis ha tenuto ancora viva la possibilità del procedimento, anche se si è detto disposto a ridiscutere il tutto.



NON SOLO RINNOVO - Altro argomento particolarmente caro a Mertens è quello della dimensione del Napoli della prossima stagione: per cosa lotterà la squadra? Ci sarà ancora Gattuso? Il patron ha spiegato le difficoltà di mantenere alti standard salariali senza Champions, ma del desiderio di restare in lotta per posizioni di vertice. Inoltre, ADL ha espresso a Mertens tutto il suo desiderio di avere "Ciro" ancora in squadra: "Vogliamo ripartire da te, resta con noi", così potrebbe sintetizzarsi il pensiero del patron partenopeo, con l'offerta di 4 milioni più bonus per due anni più un altro bonus, alla firma, di due milioni. La fumata bianca ancora non c'è stata, ma il clima di grande serenità e cordialità fa immaginare in un esito positivo, nonostante qualche differenza nelle vedute permanga.