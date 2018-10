"Il sogno rimane Federico Chiesa: lo è di tutti, di De Laurentiis, di Giuntoli e di Ancelotti, di chi sa di calcio, di chi ha un progetto e che, per realizzarlo, non bada (non baderebbe) a spese. I sessanta milioni di euro offerti appena tre mesi rappresentano una base, perché De Laurentiis è disposto ad un ragionevole rilancio: Chiesa è il calciatore che maggiormente lo affascina, il prototipo dell’esterno moderno e con prospettive straordinarie; il Napoli ha parlato con la Fiorentina ed è pronto a rifarlo, quando e se esisteranno le possibilità, perché c’è un’amicizia forte e promesse che restano": così il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna.