Manovre in casa Napoli. Come si apprende dal Il Mattino: "Per prima cosa sul tavolo c'è il rinnovo del ds Giuntoli, scadenza a giugno del prossimo anno. Non è un calciatore, quindi non c'è timore che si possa infortunare e quindi non pare esserci particolare frenesia a trovare un'intesa subito. La prossima estate potrebbe esserci un bel valzer di dirigenti ma Giuntoli e De Laurentiis sono destinati a continuare a stare assieme. Tranne colpi di scena"