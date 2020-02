Scrive Il Mattino, Aurelio De Laurentiis si è adirato contro gli errori che stanno danneggiando il Napoli in maniera eccessiva: "È normale che il presidente non perda tempo e si sia messo al telefono con il presidente della Figc Gabriele Gravina per protestare, per far sentire la sua amarezza, la sua rabbia per il rigore che Giua non ha assegnato al Napoli nella gara con il Lecce. Troppi torti in questa stagione, l'elenco di errori è lungo e De Laurentiis ritiene che sia necessario mettere in discussione il Var e il sistema della videoassistenza.De Laurentiis invoca regole precise sull'utilizzo del Var, ripete a Gravina che serve lo stesso metro altrimenti è in gioco la credibilità del sistema. La prima chiamata già la sera di domenica, poi ancora ieri: Gravina ascolta e rassicura"