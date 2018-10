Secondo il Corriere dello Sport è sfida tra Napoli e Roma per Piatek del Genoa: "Il Napoli si è mosso per primo. Lo ha fatto personalmente il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha alzato il telefono e ha chiamato Preziosi. Ha offerto prima 25 milioni, poi visto che Piatek continuava a segnare, ha fatto un rilancio da 30-35 milioni. Preziosi non si è impegnato, ma ha detto al presidente del Napoli che ascolterà lui prima di prendere qualsiasi decisione. Confermato che Piatek non si muoverà a gennaio, confermato anche che su di lui ci sono forte anche Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Barcellona. Stasera il centravanti è partito dalla panchina, Lewandowski in Polonia è un’istituzione, ci sono gerarchie da rispettare. Ma in tribuna c’erano molto emissari, arrivati con la speranza di vederlo anche a partita in corso".