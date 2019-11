Secondo Tuttosport: "De Laurentiis vuole riflettere bene e farla pagare ai rivoltosi per i quali aveva rischiato le coronarie nel martedì post Champions. Oltre alla multa che tutti dovranno pagare (il 5 per cento lordo sullo stipendio), sta studiando con i suoi legali il sistema per aggredire sul piano giudiziario quelli che avevano deciso di non andare in ritiro, risparmiando quelli che avevano dovuto accettare la decisione dei leader. Ed è molto probabile che i legali del Napoli chiederanno a quelli che, invece, in ritiro ci erano andati, di andare a testimoniare davanti al collegio arbitrale. Sarebbe la spaccatura definitiva all’interno della squadra, con tutte le conseguenze su di una stagione che potrebbe ancora presa per i capelli".