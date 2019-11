Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla di Carlo Ancelotti e della situazione a Napoli dagli studi di Sky Sport: "Carletto è bravo e buono, ma non si fa asfaltare. Conoscendolo, magari avrà chiesto lui un comunicato come quello fatto dalla società nei giorni scorsi, per ribadire pubblicamente che si prende personalmente la responsabilità di decidere sui ritiri e del rendimento della squadra. Non lo escluderei, è un'ipotesi da considerare. La mia tesi è questa e potrebbe essere giusta".