Secondo Tuttosport, dopo l'intervento di De Laurentiis a CastelVolturno nel confronto con i calciatori del Napoli: "L’intento non è di togliere soldi dalle tasche dei calciatori, bensì di rivedere il Napoli che si è smarrito dietro musi lunghi e rendimenti al corrente alternata. Le multe per aver interrotto il ritiro imposto da De Laurentiis dopo il match di Champions col Salisburgo del 5 novembre, momentaneamente resteranno in vigore, in attesa della pronuncia del Collegio Arbitrale che dovrebbe deliberare a gennaio. Intanto la stagione andrà avanti e De Laurentiis potrà fare le adeguate valutazioni". ADL ai calciatori: «Mi chiedete di patteggiare le multe che avete ricevuto ed io vi dico di no. Perché se continuerete a dimostrare l’impegno che ho apprezzato contro il Liverpool, queste multe ve le toglieró completamente»