La Gazzetta dello Sport svela le ultime ore del rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Marek Hamsik: "Nonostante questi giorni di apparente tensione, con una trattativa che mercoledì sembrava drasticamente interrotta, i rapporti personali fra Marek Hamsik e De Laurentiis sono rimasti ottimi, tanto che il capitano – ormai ex – ha regalato un orologio di pregio a quello che resterà il presidente che ha avuto più a lungo in carriera: quasi dodici anni. ADL gli ha ribadito stima e fiducia: «Quando vorrai tornare, il Napoli è sempre casa tua». E non è escluso che un domani lo slovacco possa rientrare per una carriera dirigenziale, nella terra dove sono nati i suoi tre figli".