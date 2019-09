Interessante stralcio dell'intervista di Aurelio De Laurentiis al Corriere dello Sport:



Questa estate quante offerte ha rifiutato per i suoi campioni?



«Una superiore ai 100 milioni per Koulibaly, ma non chiedetemi la squadra perché non ve la dirò. E poi ci sono state molte pressioni da parte di Ramadani che ha portato altre proposte importanti, ma inferiori a quella».



Ha mai pensato di cedere Koulibaly?



«Mai, perché mi divertiva e mi diverte pensare come la presenza di due giganti della difesa come Manolas e Koulibaly possa registrare la nostra retroguardia».



Con Manolas e Koulibaly la difesa del Napoli è da scudetto?



«Vedremo. Intanto bisognerà capire se farli giocare insieme o se abbinarli di volta in volta con altri dei nostri centrali».