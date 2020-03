Secondo Il Mattino, la pandemia ha già causato perdite da 70 milioni. Se la Serie A non dovesse riprendere, le perdite potrebbero salire a 700 milioni. La Lega spera di ripartire ad inizio maggio ed in tal caso il danno sarà tra i 160 ed 170 milioni. Per questo motivo, nell'Assemblea di Lega di ieri è stato redatto un documento di emergenza che ha toccato come tema anche quello degli sgravi sui pagamenti degli stipendi e di altri tipi di ammortizzatori per i dipendenti. De Laurentiis ha spinto, consapevole dell'incidenza del 67% degli emolumenti rispetto al fatturato, per entrare nei dettagli di un piano per il taglio degli stessi. I presidenti spingono per il 30%, con il Napoli che in tal caso andrebbe a risparmiare circa 28 milioni di euro mentre tutta la Serie A intorno ai 465. Il taglio non sarebbe uguale per tutti: si va da un minimo del 15 per cento per chi guadagna 300 mila euro a un massimo del 30 per cento per gli ingaggi superiori a 1,5 milioni di euro.