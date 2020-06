Il Napoli è pronto per dare un nome nuovo a mister Gattuso per la fascia sinistra. Si tratta di Michal Karbownik, terzino mancino classe 2001 attualmente in forza al Legia Varsavia.



La notizia spunta dai microfoni di Radio Punto Nuovo, quando durante la diretta di Punto Nuovo Sport Show, il conduttore Umberto Chiariello ha raccontato l'affare:



​"Con i buon uffici di George Gardi, procuratore di Elmas, Giuntoli si è innamorato di un giocatore Under 20 polacco. Michal Karbownik, classe 2001, terzino sinistro del Legia Varsavia, dal piede fatato. L'ultima stagione ha disputato 30 partite, collezionando 7 assist. Il Napoli ha inizialmente offerto 4 milioni, attualmente si parla di 7 milioni per cui gli azzurri sono estremamente vicini a chiudere la trattativa. Il giocatore è rappresentato da Mariusz Piekarski, capo della UNIDOS. Il mancino è appetito dai maggiori club d'Europa".