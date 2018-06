Giuseppe Delle Donne, agente di Alfredo Bifulco, esterno di proprietà del Napoli in prestito alla Pro Vercelli la scorsa stagione, fa il punto sul futuro del classe '97. Queste le sue parole a CalcioNapoli24.it: "Dico sempre ad Alfredo che è una bomba che ancora deve esplodere: se dipendesse da me, preferirei che facesse un altro anno in una buona squadra di Serie B per poi andare in A. Contratto in scadenza nel 2019? No, nel 2020".