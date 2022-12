è l'agente di Diego, ma anche di, difensore classe 2004 della Primavera del Napoli e al momento impegnato nel ritiro ad Antalya con la prima squadra. Busiello ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli riguardo i suoi assistiti:- "Il futuro di Demme? Col Napoli non abbiamo ancora parlato in maniera ufficiale del suo futuro, abbiamo fatto dei discorsi per capire quali potessero essere le situazioni giuste. Diego sta benissimo a Napoli e non ha alcun problema con lo spogliatoio, ma chiede di giocare di più. Si rende conto che il Napoli è una macchina perfetta e non è facile trovare spazio".- "Valencia e Salernitana? Diego si ritrova in una situazione in cui non gioca da diverso tempo tra infortuni e scelte tecniche. È chiaro che deve riacquisire il ritmo partita e la sua priorità è quella di andare a giocare con continuità.Al momento son state fatte delle chiacchierate con club italiani ed esteri, ma ancora non siamo entrati nel dettaglio. Giuntoli è in Turchia e quando rientrerà avremo modo di parlare".- "Ci sono buone possibilità per arrivare ad un risultato importante. Ora non so come riprenderanno i campionati vista la sosta ed i ritiri".- "Valencia? Gattuso stima Diego ed è un dato di fatto, ma allo stato attuale non c’è nulla e non ho avuto alcun contatto col Valencia".- "Si sta mettendo in luce, ha una grande struttura fisica, ha molta gamba e piano piano sta trovando la sua dimensione. È giovane, deve fare il proprio percorso, ma è stimato tanto anche in prima squadra. Sta venendo fuori piano piano e si può togliere delle belle soddisfazioni".