Brutte notizie in casa Napoli. Di Lorenzo ha riportato un infortunio nella vittoria contro l'Udinese, un duro colpo al ginocchio che lo costringerà a restare fuori. Salterà sicuramente i play-off con la Nazionale, mercoledì sarà sottoposto a nuovi accertamenti sotto la supervisione del Prof. Mariani a Villa Stuart a Roma. Intanto il suo procuratore, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni per Il Mattino:



"Quando l’ho conosciuto era a Matera. In quattro anni è passato dalla Lega Pro a vincere l’Europeo con l’Italia e a giocarsi lo scudetto con il Napoli. So di che tempra è fatto. E ho scommesso con lui: altro che un mese, salterà solo le partite con l’Atalanta e la Fiorentina e con la Roma sarà di nuovo titolare. Lui è deluso, triste, c’è un finale di stagione dove c’è in palio la qualificazione al Mondiale e lo scudetto. E lui ovviamente sta soffrendo perché nel momento clou si è fatto male. Gli ho detto: 'Ti chiamano Robocop proprio perché sei un Highlander'. Lo ha visitato un’eccellenza italiana come il professor Ferretti che ci ha rassicurato sulla gravità dell’infortunio. Lui per qualche ora ha pensato a un infortunio più grave e ha ritrovato il sorriso. Una distorsione è una cosa che può capitare e che si supera senza particolari contrattempi".