Rodolfo Orife, agente di Fabian Ruiz, parla a CalcioNapoli24Live della stagione dello spagnolo: "L'impatto di Fabián al primo anno d'Italia è stato molto positivo. Ci rende orgogliosi di quello che sta facendo, la soddisfazione è tanta. Non è stato difficile, il sud della Spagna è molto simile a Napoli ed è così che è riuscito ad adattarsi molto bene in questa nuova avventura. La polivalenza di Fabián è una sua caratteristica che lo rende importante. Se dovessi dire dove lo vedo meglio, direi zona centrale del campo: anche in una linea a tre".



SUL FUTURO - "Siamo concentrati sul Napoli dove abbiamo cinque anni di contratto. Fabián è molto contento per la convocazione in nazionale perché l'ultima volta non è stato sfortunato perché è stato colpito da una malattia improvvisa ma nulla di grave, era una febbre molto alta. Questo gli ha impedito di giocare".