Martin Petras, agente di Marek Hamsik, capitano del Napoli, parla di Maurizio Sarri, ex allenatore dei partenopei ora al Chelsea, a Radio Kiss Kiss: "Lui è troppo buono. Sa tirare punizioni e rigori e dovrebbe farlo di più. Prendete l’anno scorso, gli mancava il benedetto gol per raggiungere Maradona, che inevitabilmente lo condizionava perché tutti ne parlavano, e in un match ci fu un calcio di rigore e sul dischetto non andò lui, lasciando il tiro ai compagni. Un napoletano se Sarri gli avesse detto che sarebbe uscito sempre al minuto 60, sapete dove lo avrebbe mandato?".



SUL RUOLO - ""Hamsik si è adattato al ruolo di regista in maniera molto più veloce rispetto a quello che si immaginava, ma non avevo dubbi perché Marek è un vero top player. Ancelotti ha visto calciatori fortissimi in carriera e se ha avuto quest’intuizione ci sarà un motivo. Ha allungato la carriera di Pirlo grazie al cambio di ruolo e adesso può accadere lo stesso. Sono certo che nel nuovo ruolo farà benissimo, ne ha tutte le caratteristiche".