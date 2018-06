Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del suo assistito.



Queste le sue dichiarazioni: "Il City lavora per accontentare le richieste del Napoli, ogni momento può essere quello buono. Il calciatore è in Brasile, io sono in Inghilterra a casa mia in attesa di una chiamata di Giuntoli o De Laurentiis. Appena arriverà mi muovero per incontrare la dirigenza del City".