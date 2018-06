Joao Santos, agente di Jorginho, è intervenuto nel corso di Radio Gol su Kiss Kiss Napoli. Il regista del Napoli è vicinissimo al Manchester City.



Queste le sue parole: "Jorginho è ovviamente disposto ad andare al City, siamo in attesa dell’accordo tra i club, per il ragazzo c’è pronto un contratto quinquennale con il club inglese. Se l’accordo non dovesse arrivare, ovviamente, lui è pronto a mettersi a disposizione del Napoli. Se si può chiudere in settimana? Ogni momento può essere quello buono, ma col Mondiale le trattative si rallentano un po’, speriamo l’affare si possa definire a breve".