Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato del futuro del regista del Napoli a calcionapoli24. Queste le sue parole: "Al momento tra domanda e offerta c’è una distanza di 10 milioni di euro. Ad oggi, Jorginho è un giocatore del Napoli, ma non vogliamo essere ipocriti: per lui giocare con Guardiola sarebbe una grande occasione e se non dovesse trasferirsi al City non sarebbe molto contento".