Sulla situazione attuale del Napoli si sono espresse diverse voci (più o meno autorevoli) provando a dare la propria chiave di lettura al momento difficile che stanno vivendo gli azzurri. Ad allungare la lista dei pareri espressi ci ha pensato Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit che, ai microfoni di ​Radio Marte, ha fatto il punto sulla situazione: "Kevin si è fatto male prima di questa situazione ma non si è mai tirato indietro e ha sempre parlato con i compagni, non vive su un altro pianeta. Credo che, a questo punto, ci sia da fare un patto in tempi brevi per provare ad andare avanti fino alla fine della stagione, poi si vedrà".



REINA? L'ULTIMO CON LE P***E - Il vero problema, secondo Satin, è la mancanza di un vero leader che riesca ad emergere nello spogliatoio dei partenopei: "Purtroppo questo club non permette ai leader di esprimersi" ha tuonato l'agente di Malcuit. "L'unico che aveva le p***e era Pepe Reina. Quello che sta succedendo a Napoli non è un buono spot per l'estero anche se nulla è perduto. Serve calma e pazienza e nessuno come Ancelotti può sistemare le cose". Cosa preoccupa di più Satin? "L'aspetto più pericoloso per il futuro è come questa vicenda sia stata vissuta dai calciatori. Alcuni calciatori vogliono andare via ed è un peccato".



LE CONDIZIONI DI MALCUIT - "Kevin sta recuperando. Ha bisogno di tranquillità e tempo perché non si scherza con infortuni di questo tipo".