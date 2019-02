Bruno Satin, agente di Malcuit, terzino del Napoli, parla a Radio Crc: "Fa piacere perché è arrivato in una squadra importante e dove c’era un terzino che ha giocato quasi sempre negli ultimi tre anni e ha dovuto dare subito il massimo. Doveva convincere il mister e l’ha convinto. Ora deve confermarsi e sperare anche in un posto per la nazionale di Deschamps".