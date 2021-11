Nel match di ieri tra Napoli e Lazio ci sono tantissimi aspetti positivi in casa partenopea. Nessuno sottotono, tantissime eccellenze e tra queste viene fuori l'ottima prestazione fornita anche da Mario Rui, bravo in entrambe le fasi sull'out mancino.



Mario Giuffredi, procuratore del terzino portoghese, ha parlato del suo assistito a Radio Punto Nuovo: "Mario Rui mi ha emozionato ieri. Con l'Inter è andato così come con la Lazio. Mario Rui è diventato dal punto di vista del palleggio uno dei più forti del campionato".