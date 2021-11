Al decimo minuto di Napoli-Lazio ha segnato un giocatore che ha come iniziali la D e la M. Con un tiro a giro di strabiliante bellezza. Proprio nella sera del ricordo di Diego Armando Maradona, a un anno dalla sua scomparsa. Sembra esserci un disegno del più grande giocatore di sempre dietro la splendida doppietta diIl contratto di Mertens è in scadenza, proprio come quello di Lorenzo Insigne, ma al momento il nazionale belga non ha ancora ricevuto una proposta formale dal presidente De Laurentiis. Dries è pronto a giurare amore eterno con il club, nonostante diverse proposte che gli sono arrivate dalla MLS.. La politica di De Laurentiis è chiara vuole abbassare il tetto degli ingaggi. Quindi non farà deroghe sugli stipendi, soprattutto ad un calciatore in età avanzata. Mertens si sente ancora un ragazzino nonostante i 34 anni, attende una chiamata per sedersi intorno a un tavolo e provare a siglare un nuovo accordo. Nel frattempo si diverte in campo segnando gol bellissimi che fanno sognare una città intera.