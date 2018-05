Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Hysaj e Mario Rui, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli parlando del futuro del terzino albanese.



Queste le sue dichiarazioni: "Tanti pensavano che Sarri sarebbe rimasto e nessuno si aspettava l'arrivo di un allenatore tra i più forti al mondo come Ancelotti. Avevo già detto in passato che Hysaj sarebbe rimasto con o senza Sarri. Stavamo già parlando nei mesi scorsi del rinnovo di contratto, poi ci siamo fermati per la lotta scudetto. La nostra volontà è quella di restare, poi nel calciomercato tutto può succedere. Laurini? Profilo accostabile se fosse rimasto Sarri, con Ancelotti non credo sia fattibile".