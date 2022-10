Il ritorno al gol dopo quasi due mesi è il segnale che anche Victor Osimhen è pronto a riprendersi la scena. Superati i postumi dell'infortunio muscolare contro il Liverpool di inizio settembre, l'attaccante nigeriano torna prepotentemente alla ribalta grazie alla rete che vale i 3 pesantissimi punti col Bologna. Un messaggio a se stesso, a Spalletti e ad un ambiente che nelle ultime settimane aveva quasi dimenticato la sua assenza per ammirare le prodezze di Raspadori e Simeone. Tanto da far pensare alla possibilità di sacrificare l'ex giocatore del Lille sul mercato di gennaio in caso di ricca offerta in arrivo dalla Premier League.



VICTOR RESTA QUI - "Non lo scopriamo ora che Osimhen è oggetto di interesse di tantissime squadre, ma le cose si fanno in tre: chi vende, chi compra e il giocatore. Io sono stato subito chiaro quest'estate perché sapevo che sarebbero uscite tantissime notizie venute fuori da chi aveva altri interessi magari. Ma io, il ragazzo e il Napoli avevamo ben chiare le idee. Col discorso della partenza qualcuno ha preso una cantonata. È stata volontà di Victor restare al Napoli e giocare la Champions che ha conquistato l'anno scorso insieme ai compagni. Victor voleva proprio questo: fare una grande annata con il Napoli, tra campionato e Champions League. Ha un contratto lungo con il club azzurro. Il mercato è dinamico, ma la nostra volontà è quella di continuare al Napoli e continuare a fare bene", ha dichiarato a Radio Kiss Kiss Napoli Roberto Calenda, agente del giocatore.