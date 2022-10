Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Vittoria consecutiva numeroricaccia dietro l’Atalanta e. Tre gol, l’orgogliosobattuto di misura (3-2: Zirkzee, Juan Jesus, Lozano, Barrow e infine Osimhen), mainfatti, il Napoli costretto poi a. Intendiamoci, legittimo il successo degli azzurri, che hanno centrato pure due traverse e sprecato almeno altre quattro o cinque palle-gol, maNulla da fare, dunque, per ilche s’è battuto bene nel secondo tempo, ma che vede la sua. Il Napoli, come da sua filosofia di gioco, ormai, è subito un martello. Pressione alta, anzi altissima e portatore di palla braccato con sanissima ferocia. Anche il ritmo è quello giusto. E il palleggio pure, visto che per superare l’affollata e ordinata difesa del Bologna il Napoli deve muovere palla da un lato all’altro del green, anche se le giocate migliori poi l’offre quando parte in verticale spesso giocando a un tocco e basta. Che è cosa complicata, ma, quando riesce, è pure assai spettacolare. Insomma,. Piace, trova subito consensi, però. Ed è tutta colpa sua. Soprattutto quando. Ma non sembra aver preoccupazioni, il Napoli. Giocando così, sembra pensare, il gol verrà. E invece no. Mentre il Napoli si specchia nelle sue bellezze, nei dribbling a volte esagerati di Kvara, nei difficili ricami nello stretto, nelle fatiche di Jack che annoda centrocampo e attacco (ma che per questo si ritrova poi spesso lontano dalla porta) e nelle sortite di Di Lorenzo e Mario Rui,Ovvero, difende con linee di centrocampo e di difesa assai ravvicinate, in non possesso non si ritrova mai con meno di nove giocatori al di sotto della linea della palla, stringe il campo più che può e raramente lascia spazi per le imbucate azzurre. Insomma,. Poche, pochissime, infatti, le volte in cui ( pure per merito del Napoli, è ovvio) riesce a mettere il naso e soprattutto il piedi nell’area di Meret. Ecco, per quaranta minuti il primo tempo è questo. Una tranquilla attesa del gol del Napoli che occupa il campo come e quanto vuole. Già, ma il calcio è pure il regno dell’impossibile, dell’impensabile o quasi. Perché(41’). Con, alla quarta presenza e al primo successo personale. Un tocco facile dopo una bella combinazione Dominguez-Non un bel gol. Pure abbastanza fortunoso, però essenziale per andare al riposo sul pareggio. Il centro e di, al quale, dopo un angolo e due casuali tocchi bolognesi arriva sul destro il pallone giusto.Malà davanti e per quel gioco pure divertente ma troppo ricercato addirittura nell’area di rigore del Bologna. Vuole più profondità e anche più presenza là in attacco. E allora lascia nello spogliatoio Politano e Raspadori e s’affida a. Sì,Il campo gli dà pure subito ragione: 47’, verticale Mario Rui-Kvara, due o tre sterzate del georgiano, tiro, respinta del portiere,. Bravo Spalletti? Sì. Ma con. Perché se è vero che il Napoli è difficile da contenere là davanti, è altrettanto vero che. E non tutto è spiegabile con l’assenza di, si capisce. Infatti, 51’,spara un mezzo tiraccio da lontano e. Un errore evidente per il giovanotto sul quale ora – abbastanza ingiustamente -. Ma non finiscono qua le emozioni di questo secondo tempo. Come sembra scritto, ci devono pensare quei tre che stanno là davanti a rimediare. E proprio questo accade. Tutto di prima e in verticale: (70’)Napoli di nuovo avanti. Napoli che un po’ s’allunga pure, che centra una seconda traversa cone che riesce anche a rischiare poco o niente, mentre comincia il ballo delle istituzioni:per Ndombele, Moro per Medel, poiper Mario Rui eche finalmente torna in campo e prende il posto di Lobotka. Thiago Motta, invece procede, ma senza ottenere più di tanto, con Lykogiannis per Posch, Sansone per Aebischer e all’ultimo minuto, De Silvestri per Cambiaso ormai stremato. E poi, due brividi proprio negli ultimi secondi: unae, infine, un’uscita senza toccar palla di Meret (!) che perònon sa intercettare.41' p.t. Zirkzee (B), 45' p.t. Juan Jesus (N), 4' s.t. Lozano (N), 6' s.t. Barrow (B), 25' s.t. Osimhen (N).41' p.t. Cambiaso (B), 25' s.t. Kvaratskhelia (N).(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui (31' s.t. Olivera); Ndombele (26' s.t. Elmas), Lobotka (37' s.t. Demme), Zielinski; Politano (1' s.t. Lozano), Raspadori (1' s.t. Osimhen), Kvaratskhelia. All. Spalletti.(4-2-3-1): Skorupski; Posch (32' s.t. Lykogiannis), Bonifazi, Lucumì, Cambiaso (44' s.t. De Silvestri); Medel (26' s.t. Moro), Ferguson; Aebischer (32' s.t. Sansone), Dominguez, Barrow; Zirkzee. All. Thiago Motta.Cosso di Reggio Calabria.21' p.t. Dominguez (B), 14' s.t. Skorupski (B), 46' s.t. Sansone (B).: -