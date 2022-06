Dopo un'ottima annata in prestito al Frosinone e l'esordio in Nations League con la Nazionale italiana, Alessio Zerbin è pronto per fare rientro a Napoli. Il suo agente, Furio Valcareggi, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, del rinnovo del giocatore:



"Il mercato del Napoli? Ai tifosi dico di stare calmi, il mercato deve ancora iniziare. Il presidente De Laurentiis è uno giusto, uno ambizioso: vuoi vedere che non farà una squadra all'altezza? Dai, che i tifosi stiano sereni. Il campionato magari non lo vincerà il Napoli, perché per me lo vincerà l'Inter, ma una bella qualificazione in Champions quello sì. Mertens? A me piace moltissimo, avrei fiducia anche su questo. Certi amori possono sempre riaccendersi, poi lui è uno molto legato a Napoli. Quest'anno ha fatto benissimo, io lo terrei di corsa. Così come anche Koulibaly. Rinnovo Zerbin già fatto? Non è vero, non c'è nulla di fatto. Io e il mio socio Giulio Marinelli dobbiamo ancora incontrarci con Giuntoli".