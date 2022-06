L'asse Napoli-Verona è molto caldo. Le due squadre si ritroveranno contro alla prima giornata di campionato ma prima potrebbero intavolare più di una trattativa di mercato.



Al centro dei discorsi ci sono Nicolò Casale e Antonin Barak. Il Napoli ha intensificato i contatti con il Verona per parlare dei due calciatori. Il club veneto chiede 20 milioni subito per la cessione del centrocampista, mentre per il difensore 10 (anche se accetterebbe la formula del prestito con obbligo di riscatto). La trattativa potrebbe entrare nel vivo già in questa settimana. Lo riporta oggi Il Mattino.