Come riporta La Gazzetta dello Sport, al momento del calcio di rigore battuto da Insigne in Lecce-Napoli: "Ma apriti cielo, proteste dagli spalti e in tribuna un paio di collaboratori dello staff di Ancelotti vengono fatti spostare dopo essere stati oggetto di lanci di bottigliette e oggetti vari. Brutte scene, ma ancora peggio è quanto succede in curva, che inneggia con cori e striscioni Antonino Speziale, l'assassino del poliziotto Raciti (a Catania nel 2207, sentenza di condanna già passata in Cassazione) e ci si chiede come certi striscioni possano superare i controlli"