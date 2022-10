Torna in campo il Napoli per il quarto turno di Champions League. Gli azzurri affrontano l'Ajax per stappare il ticket per gli ottavi. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali controversi.



Napoli-Ajax h 18:45



Arbitro: Felix Zwayer

Assistenti: Stefan Lupp e Marco Achmuller;

Quarto ufficiale: Sven Jablonski

Var e Avar: Harm Osmers e Marco Fritz





59' - Ndombele calcia a botta sicura, Timber devia con il braccio. Dopo check al Var, l'arbitro concede rigore.