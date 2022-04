La prossima sarà una stagione di rivoluzione in casa Napoli. Diversi giocatori andranno via essendo in scadenza, altri potrebbero essere ceduti e ci sarà da lavorare per trattenere qualcun altro.



Il Napoli lavora su tre rinnovi. Si tratta di Juan Jesus, molto vicino alla firma dopo l'ottima stagione disputata, Rrahmani (scadenza 2024) e Meret (scadenza 2023). Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.