Napoli, al via il casting allenatore: la strategia tra Conte e Pioli

. Allo stesso tempo, però, sarà importante capire. Perché c'è un gran vuoto lasciato da Luciano Spalletti poco meno di un anno fa. L'arrivo di Garcia è stato disastroso, peggio ancora l'andamento di Mazzarri e non è riuscito a mettere delle pezze neanche Calzona. Tre tecnici in un solo anno, si dovrà ripartire da una certezza nella nuova stagione. Un allenatore che riesca a riprendere il Napoli che è crollato dopo la vittoria dello scudetto.

Dopo il doppio rifiuto durante la stagione, oggi l'ex Juve e Inter (tra le altre) prende tempo. Non sarà semplice portarlo ai piedi del Vesuvio, ma altre piste sono già state seguite da De Laurentiis. Come quella di. Dovrà riflettere bene se convinto o meno dal progetto azzurro, se varrà la pena inserirsi in una piazza che si porta dietro la delusione della gestione post scudetto. Chi non ha di questi problemi è. Basterebbe un attimo, anche una chiamata per ravvivare tutto.ancora legato all'Atalanta e con un finale di stagione tutto da affrontare (nel mirino qualificazione in Champions e semifinale di Europa League da giocare). La verità è che i tempi corrono, il Napoli ha bisogno del nuovo allenatore per programmare il suo futuro al più presto.